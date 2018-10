Moorbrand: Helfer haben mulmiges Gefühl

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Von Matthias Bänsch

und Oliver Hermes



Meppen/Kreis Cloppenburg. Sind die Freiwilligen Helfer aus dem Landkreis, die der Bundeswehr beim Löschen des Moorbrandes in Meppen geholfen haben, gefährlichen Giftstoffen oder gar Radioaktivität ausgesetzt gewesen? Diese Frage soll nun auf politischer Ebene geklärt werden. Christian Meyer, der brandschutzpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, hat einen Gesundheitscheck für die Einsatzkräfte gefordert.



„Viele haben nun bestimmt ein mulmiges Gefühl", sagte ein Helfer aus dem Kreis Cloppenburg, der anonym bleiben möchte. Mehr dazu will er nicht sagen - oder eher: Er darf nicht. Andere Helfer äußern sich gar nicht zum Einsatz auf dem Militärgelände – offenbar, weil sie eine Verschwiegenheitserklärung abgeben mussten.