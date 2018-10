Jeder Bürger verursacht 482 Kilo Müll

Abfallbericht 2017 des Landkreises: Der Anteil der Abfälle, die wiederverwertet werden, steigt weiter an

Abfallsammler: 64 Kilo Altpapier steckt jeder Bürger des Landkreises statistisch pro Jahr in die blaue Tonne. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Im Landkreis Cloppenburg hat im vergangenen Jahr jeder Einwohner statistisch gesehen 482 Kilogramm Müll verursacht. Das geht aus der Abfallbilanz 2017 hervor, die der Landkreis jüngst vorstellte. Insgesamt fielen im vergangenen Jahr 85240 Tonnen Abfälle an. Das waren rund 3500 Tonnen mehr als im Jahr zuvor. Die Abfallbilanz zeigt aber auch, dass der Anteil der Abfälle, die wiederverwertet werden, weiter ansteigt und jetzt bei 67 Prozent der gesamten Abfälle liegt.