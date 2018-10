Zwei Erdbeben im Kreis Cloppenburg

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Zwei Erdbeben hat es am Wochenende im Kreis Cloppenburg gegeben. Wie der Niedersächsische Erdbebendienst (NED) am Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) am Samstag mitteilte, wurde am Freitag um 17.22 Uhr ein Erdbeben mit einer Stärke von 3,1 auf der Richterskala registriert. Das zweite Beben hatte eine Stärke von 3,6. Das Epizentrum lag demnach östlich von Lastrup am westlichen Rand des Erdgasfeldes Hemmelte/Kneheim/Vahren.



"Es hat gewackelt, als ob ein Düsenjet hinter unserem Haus gelandet ist", erzählte Manfred Joppich aus Sevelten. Wie das LBEG am Montagvormittag erklärte, lagen bereits am frühen Morgen mehr als 100 Meldungen vor. Viele Beobachtungen stammen demnach aus Lastrup, etwa drei Kilometer vom Epizentrum entfernt, aus Essen (8 Kilometer) und aus Cloppenburg (13 Kilometer). Einzelne Meldungen sind auch aus Quakenbrück (13 Kilometer) bekannt.



"Wahrscheinlich steht das aktuelle Erdbeben in Zusammenhang mit der Erdgasförderung. Die Förderung von Erdgas führt zu Spannungen im tiefen Untergrund. Wenn diese an Schwächezonen im Untergrund impulsartig abgebaut werden, kann es zu spürbaren Erschütterungen an der Oberfläche kommen. Die genaue Ursache wird in detaillierten Untersuchungen zurzeit analysiert", heißt es in der Pressemitteilung.