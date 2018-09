Kattinger: „Nötige Solidarität bröckelt “

Ehrenamtliche aus dem Oldenburger Land nehmen an Caritas-Fachtag über gesellschaftlichen Zusammenhalt teil

Im Austausch: Hubert Brinkmann aus Friesoythe berichtete von den Erfahrungen mit dem dortigen Spieleangebot „Miezepiepel“ (Meet the people) der katholischen Pfarrei St. Marien. Foto: dk

Oldenburger Münsterland (mt). „Der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland wird nicht besser.“ So fasste Caritas-Referent Dietmar Kattinger die Situation im Land auf einer Tagung im Vechtaer Antoniushaus zusammen. Zwar liege die Bundesrepublik im internationalen Vergleich im Mittelfeld. Die für ein gutes Miteinander notwendige Solidarität bröckele jedoch, so der Referent am Freitag beim Fachtag „Gesellschaftlicher Zusammenhalt – wie geht er?“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.