Beschäftigung bricht Rekord

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Cloppenburg ist im Vergleich zum August und zum Vorjahr weiter zurückgegangen. „Das liegt insbesondere daran, dass jüngere Menschen eine betriebliche oder schulische Ausbildung begonnen haben und viele der im Sommer ausgebildeten Azubis nach einer kurzen Zeit der Suche einen neuen Job gefunden haben“, sagt Frank Halbsguth, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Vechta.



Die Zahl der Beschäftigten in der Region sei auf ein historisches Rekordhoch gestiegen, und die Personalnachfrage der Betriebe bleibe weiter auf einem hohen Niveau. „Derzeit werden besonders in der Metall- und Kunststoffverarbeitung und im Bereich Logistik Fachkräfte gesucht", erklärt Halbsguth.