Katastrophenfall im Emsland ist aufgehoben

© Bundeswehr /Ilja Derstroff

Von Matthias Bänsch



Meppen/Region. Nach knapp einer Woche ist der Katastrophenfall im Emsland aufgehoben worden. Das hat Emslands Landrat Reinhard Winter am Donnerstagvormittag mitgeteilt. „Nach intensiver fachlicher Beratung mit den verantwortlichen Stellen der Bundeswehr und des niedersächsischen Innenministeriums habe ich mich entschieden, den Katastrophenfall aufzuheben“, so Landrat Winter. Und weiter: „Mit Blick auf das aktuelle Brandgeschehen und den Löscheinsatz auf dem Gelände der Bundeswehr können wir derzeit ein Evakuierungsszenario für unsere emsländischen Gemeinden ausschließen.“



Nun könne wieder Normalität in das öffentliche Leben einziehen – das dürfte sich allerdings vorrangig auf die Befürchtung einer möglichen Evakuierung beziehen. Denn noch immer sind rund 1500 Einsatzkräfte dabei, den Moorbrand zu löschen. Zwar gibt es auch weiterhin keine größeren oberirdischen Feuer, doch unzählige Glutnester tief im Moorboden müssen noch gelöscht werden.



Winter betont, dass daher für die örtlichen Kreisfeuerwehrbereitschaften der so genannte Voralarm ausgelöst sei. Dieser Voralarm bedeutet, dass sich die Einsatzkräfte bei Bedarf kurzfristig in den Einsatz begeben können.



Insgesamt aber habe sich „das Gefahrenpotenzial deutlich verringert“. Die Bundeswehr habe wichtige Fortschritte bei der Brandbekämpfung gemacht. Winter dankte allen Einsatzkräften und Beteiligten für die geleistete Arbeit und das unermüdliche Engagement. Zudem unterstreicht er das besonnene Verhalten der Einwohner Staverns sowie das große Verständnis der Bevölkerung innerhalb der emsländischen Kommunen, die zum Teil durch Rauch oder Brandgeruch sowie durch die Unterbringung der Einsatzkräfte besonders betroffen waren.



Derweil beschäftigen sich die Feldjäger der Bundeswehr mit einem Vorfall, der sich bei den Löscharbeiten ereignet hat. Demnach wurde an mehreren Schläuchen ein Defekt festgestellt – Sabotage sei nicht ausgeschlossen. Die Konsequenz: die Feldjäger wollen das militärische Sperrgebiet nun noch engmaschiger überwachen.