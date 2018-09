Geisterfahrer verursacht auf der A1 schweren Unfall

Foto: nwm-tv

Holdorf (mab). Nach einem schweren Unfall, in den acht Autos und zwei Lastwagen verwickelt wurden, ist die Autobahn 1 bei Holdorf am Mittwoch in beide Richtungen voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte offenbar ein Geisterfahrer am Nachmittag den Unfall.



Nach ersten Erkenntnissen lenkte der Fahrer an der Anschlussstelle Lohne-Dinklage seinen Kleinwagen in die falsche Richtung auf die Autobahn. Die Geisterfahrt führte mehrere Kilometer weit. Mehrere Verkehrsteilnehmer konnten noch rechtzeitig ausweichen. Doch in Höhe der Anschlussstelle Holdorf fuhr der Kleinwagen frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Der Lkw schleuderte in die Mittelschutzplanken. In Folge des Unfalls verunglückten noch weitere Fahrzeuge.



Der Geisterfahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurde leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten waren extrem aufwändig und umfangreich. Von dem Unfall waren beide Richtungsfahrbahnen betroffen und mussten deshalb voll gesperrt werden. Es gab kilometerlange Staus. Die Vollsperrung in Richtung Bremen bleibt bis in die Nacht bestehen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

