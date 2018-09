Offiziell: Müllabfuhr wird billiger

Foto: Herrmes

Cloppenburg (gy). Die Abfallgebühren werden im kommenden Jahr gesenkt. Das hat der Kreistag am Dienstag beschlossen. Die Senkung gilt sowohl für die Restmülltonne als auch für den Bioabfall.



In den vergangenen Jahren hatte der Kreis die Abfallgebühren bereits dreimal gesenkt (MT berichtete). Grund war die günstige Erlössituation. Zurzeit nimmt der Kreis 9,5 Millionen Euro an Abfallgebühren ein. 2019 verzichtet er auf 400000 Euro. Die Abfuhr der 60-Liter-Restabfalltonne wird dann nicht mehr 75,60 Euro, sondern nur noch 72 Euro kosten. Entsprechend weniger zahlen Besitzer größerer Tonnen. Die Jahres-Grundgebühr beträgt 48 Euro (bisher 50,40 Euro). Für eine 80-Liter-Komposttonne werden im nächsten Jahr 43,20 Euro (bisher 45 Euro) fällig.

