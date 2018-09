Landkreis gibt mehr Geld für Bienenschutz

Symbolfoto: dpa

Von Georg Meyer



Cloppenburg. Das „Wegpflügen“ von Wegerändern ist den Grünen ein Dorn im Auge. Der Landkreis Cloppenburg sollte deshalb feststellen, wo kommunale Flächen verlorengegangen sind, um sie „für die Artenvielfalt und das Landschaftsbild“ zurückzugewinnen. Der Kreistag lehnte den Antrag am Dienstag aber ab.



Der Kreistag folgte stattdessen dem Vorschlag der Verwaltung und erhöhte das Wallheckenprogramm von 5000 auf 6000 Euro sowie die Gelder für den Schutz von Gewässerrandstreifen auf 20000 Euro. Einzelne Maßnahmen, etwa für den Bienenschutz, sollen künftig gezielt gefördert werden. 30000 Euro stehen zur Verfügung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

