Bundeswehr verzichtet auf Sprengungen

Löschwasser aus der Luft: Die Transporthubschrauber fliegen die unzugänglichen Brandherde an. Fotos: Bundeswehr/Streitkräftebasis/Derstroff

Von Matthias Bänsch



Meppen/Region. Wie soll man mit den Munitionsresten im Meppener Moor umgehen? Die Bundeswehr wollte offenbar kurzfristig auf drastische Mittel zurückgreifen – und ist am Ende zurückgerudert. Die Randnotiz einer Pressemitteilung sorgte unter den Rettungskräften kurzzeitig für Verwirrung. Darin heißt es: „Aufgrund von Kampfmittelfunden sollte es in den nächsten Tagen zu mehreren gezielten Sprengungen kommen. Derzeit wird dies durch die Einsatzkräfte als nicht zweckmäßig erachtet.“



Wie die Munitionsreste nun beseitigt werden sollen, bleibt unklar. Fakt ist: Bevor die Pioniere mit schwerem Gerät Schneisen in die Wälder schlagen und neue Wege für die Rettungskräfte zu den einzeln en Glutnestern im Moorboden schaffen, sind Kampfmittelbeseitiger im Einsatz. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 27. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.