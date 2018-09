Entscheidung: Kreis fördert Kunstrasen

Symbolfoto: Hermes

Kreis Cloppenburg (gy). Der Kreistag hat am Dienstagabend ein Sonderprogramm zur Förderung von Kunstrasenplätzen beschlossen. Geplant ist, jedes Jahr maximal drei Plätze herzustellen. Sie sollen gleichermaßen auf die Alten Ämter Cloppenburg, Friesoythe und Löningen verteilt werden. In fünf Jahren Laufzeit könnten so 15 Plätze entstehen. Der Landkreis übernimmt 40 Prozent der Kosten, den Rest müssen die Gemeinden und die Vereine tragen.

Nächster Artikel aus OM & Region:

25.09.2018 | Förster setzen sich Buchenwald zum Ziel