Förster setzen sich Buchenwald zum Ziel

Mit geschultem Blick: Experten des Forstamtes begutachteten die Wälder in der Revierförsterei Augustendorf. Foto: Rainer Städing

Kreis Cloppenburg (mt). Die Wälder im Gebiet der Revierförsterei Augustendorf sind in einem guten Pflegezustand. Das wurde Revierförster Onno Striowsky jetzt nach der Waldinventur bescheinigt. Für die Zukunft stehen in den Wäldern, die zu drei Vierteln aus Nadelbäumen bestehen, aber wichtige Neuausrichtungen an. Die überwiegend nach dem Sturm von 1972 wieder aufgeforsteten Wälder kommen in die Nutzungsreife. Daher kann künftig die nachhaltig genutzte Holzmenge um ein Viertel auf fast 12000 Kubikmeter pro Jahr steigen. Das teilen die Landsforsten mit. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

