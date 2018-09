Naturschützer schlagen in Meppen Alarm

Foto: Luftwaffe/Bundeswehr

Von Matthias Bänsch



Meppen/Region. Der seit Wochen schwelende Moorbrand in Meppen wird schwerwiegende Folgen für die Umwelt und Natur haben. Zu diesem Ergebnis kommen das Umweltministerium in Hannover und der NABU im Emsland. In der Tinner/Staverner Dose werde „nichts mehr so sein vorher“. Grund seien die Glutnester, die sich in tiefere Bodenschichten gefressen haben. Das Ausmaß dieser Glutnester ist nach wie vor unklar. Tornados überfliegen weiterhin das Gelände, um mit Infrarotkameras Wärmebilder zu schießen. Die ersten veröffentlichten Fotos zeigen aber: Es sind viele kleine Glutnester, die gelöscht werden müssen.



Der Nabu befürchtet, dass sich die artenreiche Moorheide von dem Brand nicht mehr erholen wird. Es drohe eine über Jahrzehnte währende Mondlandschaft mit kargem Wachstum. Ausgerechnet die Brandbekämpfung würde zudem die Situation zusätzlich verschärfen. Das Löschwasser stammt aus der Radde. In dem Fluss seien regelmäßig erhöhte Nitratwerte gemessen worden. Das würde einer möglichen Regeneration der Moorflora entgegenwirken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

