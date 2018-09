Gäste im Oldenburger Münsterland sind zufrieden

Foto: Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal

Von Matthias Bänsch



Oldenburger Münsterland. Platz fünf im bundesweiten Ranking, erster Platz im Niedersachsen-Vergleich: Im Oldenburger Münsterland sind die Urlauber überdurchschnittlich mit ihrem Aufenthalt zufrieden. Das ist das Ergebnis im aktuellen „Sparkassen-Tourismusbarometer Niedersachsen". Die wissenschaftliche Tourismus-Analyse erscheint jährlich seit 15 Jahren.



Durch die Aufbereitung von Online-Bewertungen, Zahlen und Daten entsteht ein mit Punkten gestaffeltes Ranking. Das Ergebnis für die Kreise Cloppenburg und Vechta, die das Oldenburger Münsterland als Region bilden: 87,2 Punkte. Besser schneiden im bundesweiten Vergleich nur das Allgäu (der Spitzenreiter mit 91 Punkten), Chiemgau, das Berchtesgadener Land und die Zugspitz-Region ab. Das niedersächsische Durchschnittsergebnis liegt bei 81,9 Punkten.



In der Punktewertung werden unterschiedliche Bewertungskriterien berücksichtigt. Unter anderem auch die Rubrik „Essen und Trinken“. Gerade hier schneidet das Oldenburger Münsterland bei den Gästen besonders gut ab – bundesweit gesehen verleihen sie unserer Region die Bronze-Medaille. Aber auch in fast allen anderen Kategorien wie Hotel, Zimmer, Gebäude, Außenanlagen und – erstaunlicherweise –Internet sorgt das Oldenburger Münsterland für überdurchschnittlich zufriedene Gäste.



Für den Verbund Oldenburger Münsterland ist das Studienergebnis ein „weiterer Grund zur Freude“. Das hast der Verbund am Dienstag mitgeteilt. Nach den bereits vermeldeten „überdurchschnittlichen Zuwächsen bei der Zahl der Gäste und der Übernachtungen“ sieht man sich auf einem guten Weg. Ein Grund zum Zurücklehnen sieht man aber nicht: „Zwar verzeichnete das Oldenburger Münsterland auch bei der Auslastung der Übernachtungsbetriebe ein Plus von 2,8 Prozent, eine höhere Quote bleibt jedoch das Ziel der Touristiker.“