Bundeswehr sagt geplante Übung ab

Kreis Cloppenburg (mab). Die für Oktober geplante Übung der Bundeswehr ist am Montag abgesagt worden. Das hat die Cloppenburger Kreisverwaltung am Montagmittag mitgeteilt. Grund der Absage ist der Moorbrand bei Meppen.



Wie bereits berichtet, hatte die Bundeswehr angekündigt, dass Erprobungsflüge vom 1. bis 28. Oktober auch über dem Landkreis Cloppenburg für Fluglärm sorgen könnten. Eigentlicher Ort der Übung sollte allerdings das Gelände der Wehrtechnischen Dienstelle 91 bei Meppen sein. Die Übung wurde am 4. September öffentlich angekündigt. Am Tag zuvor fand der Raketentest statt, der bekanntlich den Moorbrand ausgelöst hat. In den folgenden Wochen nahm der Brand immer größere Ausmaße an. Mittlerweile erstreckt sich der Brand inklusive bereits verbrannter Flächen auf zwölf Quadratkilometer.



Eigentlich sollten im Oktober die Selbstschutzanlagen von Fluggeräten getestet werden. Das sei durch den aktuellen Brand und die Löscharbeiten aber nicht möglich. Ein neuer Termin für die geplante Übung wurde nicht mitgeteilt.



Wie am Montag bekannt wurde, hatten nicht Soldaten der Bundeswehr den Brand ausgelöst. Das Unternehmen Airbus Helicopters hat bestätigt, den Raketentest durchgeführt zu haben. Dies sei im Auftrag der Bundeswehr geschehen.

