Moorbrand schwelt in der Tiefe weiter

Meppen/Region. Der lang anhaltende Regen hat die Einsatzkräfte beim Moorbrand in Meppen unterstützt. Derzeit gibt es keine oberirdischen Brände. Der Boden kühlt durch den Regen zusätzlich ab. Allerdings machte sich im Landkreis Cloppenburg auch am Sonntag wieder Brandgeruch bemerkbar – wenn auch nicht so extrem wie vergangene Woche. Man geht auch davon aus, dass sich aufgrund der aktuellen Lage nicht erneut starker Rauch entwickeln wird.



Auch wenn sich die Situation damit weiter entspannt hat, bleibt der seit Freitag geltende Katastrophenfall im Emsland weiter bestehen. Damit müssen die Bewohner der Gemeinde Stavern weiterhin mit einer kurzfristigen Evakuierung rechnen. Denn auch wenn oberirdisch keine Feuer mehr zu sehen sind, schwelt der Brand in der Tiefe des Moores weiter. Die Glutnester liegen dabei so tief, dass sie der Regen nicht erreichen kann.



Am, Dienstag soll die Aufklärung durch Wärmebildkameras fortgesetzt werden. Deshalb überfliegen Tornados der Luftwaffe erneut das Areal. Die Bilder werden dann mit den Aufnahmen von vorherigen Überflügen verglichen. Kampfmittelbeseitiger haben damit begonnen, Blindgänger zu finden. Danach räumen Panzer Wege durch das Unterholz für die Rettungskräfte frei.



Die Emsländer unterstützen die freiwilligen Helfer derweil mit allerlei Sachspenden. Würstchen, Kuchen, Kaffee und Hygieneartikel sollen das Leben auf den Zeltplätzen und in den provisorischen Unterkünften etwas erleichtern.

