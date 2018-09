Kinderpornografie: 43-Jähriger festgenommen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Polizei hat einen 43-Jährigen aus dem Landkreis Cloppenburg festgenommen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Ihm wird der schwere sexuelle Missbrauch eines Kindes und die Verbreitung von Kinderpornografie vorgeworfen. Er gilt als dringend tatverdächtig.



Wie die Cloppenburger Polizei am Montag mitteilte, ist die Wohnung des Mannes am 20. September durchsucht worden. Dem vorausgegangen sind monatelange Ermittlungen im Darknet. Ermittler unter Federführung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main – dort sitzt die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität – hatten den Mann in der Untergrundwelt des Internets beobachtet und konnten ihn schließlich identifizieren.



Dem 43-Jährigen wird vorgeworfen, bereits vor vier Jahren ein etwa neun bis zehn Jahre altes Kind in mindestens 15 Fällen teils schwer sexuell missbraucht zu haben. Von den Missbrauchsfällen gibt es Bild- und Videoaufnahmen. Diese soll der 43-Jährige im Darknet anderen Pädophilen zur Verfügung gestellt haben. Im Gegenzug soll er von anderen Mitgliedern der Plattform kinderpornografisches Material bekommen haben.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt – darunter auch Computer und Datenträger. Diese werden nun ausgewertet. Einen Tag nach der Durchsuchung wurde der 43-Jährige einem Haftrichter am Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt. Dort wurde ihm der Haftbefehl des Amtsgerichtes Gießen verkündet.



Nähere Angaben sollen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden. Ausdrückliches Lob für die Ermittlungsarbeit der Cloppenburger Polizei gab es von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Bundeskriminalamtes.