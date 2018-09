Vrees gewinnt Gold in Irland

Foto: Svenja Thyen

Vrees (gy). Die Gemeinde Vrees ist beim europaweiten Wettbewerb „Entente Florale“ mit einer Goldmedaille ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand am Samstagabend im irischen Tullamore statt. Als das Ergebnis verkündet wurde, brandete großer Jubel unter den rund 50 mitgereisten Vreesern auf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon heute und exklusiv in der MT-App.

