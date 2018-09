Moorbrand: Regen sorgt für Entspannung (Update)

Quelle: Bundeswehr/Ralf Wilke

Von Matthias Bänsch



Meppen/Region. Eine verhältnismäßig ruhige Nacht konnten die Einsatzkräfte im Meppener Moor verbringen. Dort laufen nach wie vor die Löscharbeiten im Moor. Im Einsatz sind auch Mitarbeiter des THW Cloppenburg, rund 60 Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft und Beamte der Cloppenburger Polizei/Vechta. Der erhoffte Regen wirkt bei den Löscharbeiten unterstützend. Weiterer Regen ist für den Sonntag vorhergesagt.



Wie die Bundeswehr am Sonntagmittag mitteilte, sind insgesamt noch etwa 1300 Einsatzkräfte vor Ort - damit sind es rund 200 weniger als noch am Samstag. Derzeit soll es keine oberirdischen Feuer geben. Auch die Rauchentwicklung habe durch das Wetter abgenommen.



Auch wenn sich die Lage dadurch etwas entspannt - der Katastrophenfall im Emsland wird deshalb nicht aufgehoben. Denn der Regen wird aller Voraussicht nach nicht die Glutnester, die tief im Boden liegen, erreichen. Wie am Samstag berichtet, haben Tornados der Luftwaffe aus der Luft Wärmebilder geschossen, um diese Gutnester zu entdecken. Auch am Sonntag wird weiter an den Plänen gearbeitet, das betroffene Areal zu fluten. Denn die Löscharbeiten sind auch deshalb schwierig, weil im Boden gefährliche Munitionsreste liegen. Pioniere der Bundeswehr haben am Sonntag damit begonnen, Brandschneisen in den angrenzenden Waldstücken zu schlagen.



Mittlerweile soll sich der Moorbrand einschließlich bereits verbrannter Flächen auf rund zwölf Quadratkilometer erstrecken. Am Samstagnachmittag hat sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ein Bild von der Lage gemacht. Sie verteidigte zwar die durchgeführten Tests der Bundeswehr auf dem Gelände, räumte aber Fehler ein, die nach den Löscharbeiten aufgearbeitet werden sollen. Sie entschuldigte sich bei den Bürgern in der Region, die durch den Moorbrand beeinträchtigt worden seien.