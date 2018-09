Moorbrand: Rauch nicht akut gesundheitsgefährdend

Foto: Assanimoghaddam/dpa

Meppen/Region. Vom Rauch, der durch den aktuellen Moorbrand bei Meppen entsteht, soll keine akute Gesundheitsgefährdung ausgehen. Das hat der Landkreis Emsland am Samstagnachmittag mitgeteilt. Wie bereits berichtet, sind rund um den Bereich Messstationen aufgebaut worden.



Anlass für die Messungen war nicht nur die Sorge der Anwohner. Die Rauchwolke erreichte unter anderem auch den Landkreis Cloppenburg. Viele Bürger klagten über Kopfschmerzen, Kratzen im Hals und brennende Augen. Der Rauch zog teilweise bis nach Bremen und an die Nordseeküste.



„Natürlich gibt es nach wie vor Geruchsbelästigungen und auch die emotionale Belastung für die Anwohner vor Ort ist weiter hoch. Aber eine Grenzwertüberschreitung wurde nicht ermittelt“, erklärte Emslands Landrat Reinhard Winter. Seit Freitag seien fünf feste Messstationen im Einsatz. Darüber hinaus unternimmt der ABC-Zug des Landkreises Leer mobile Messungen. Zusätzlich nehmen am Samstag noch ein mobiles Umweltlabor aus Nordrhein-Westfalen und zwei private Ingenieurbüros ihre Arbeit auf. Wie der Landkreis mitteilte werden weiterhin die Kohlenmonoxid-Wert und die Feinstaubbelastung kontrolliert.

