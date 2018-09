Moorbrand: Das Hoffen auf den Regen

Foto: Assanimoghaddam/dpa

Meppen/Region. Nach wie vor gilt der Katastrophenfall im Emsland, die Lage hat sich aber offenbar nicht weiter verschärft. Das haben der Landkreis Emsland und die Bundeswehr am Samstagmittag mitgeteilt. Wie bereits berichtet, droht der Gemeinde Stavern die Evakuierung, sollte der stürmische Wind für einen Funkenflug in Richtung des Dorfes sorgen. Nach wie vor trägt der Wind den Rauch und Brandgeruch über weite Strecken - je nach Windrichtung können auch Teile des Landkreises Cloppenburg betroffen sein.



Aktuell informieren sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (Foto) über die aktuelle Lage auf dem Militärgelände, auf dem am 5. September der Moorbrand durch Raketentests entstanden war. Laut Medienberichten hat es am Bundeswehrstandort in Meppen eine Durchsuchung gegeben. Demnach ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung.



Mittlerweile sollen sechs Quadratkilometer des Geländes von dem Brand betroffen sein. Rund 1500 Einsatzkräfte sind vor Ort. Nachdem bereits seit über einer Woche ein Team des THW Cloppenburg vor Ort ist, sind am Freitag auch Beamte der Polizei Cloppenburg/Vechta und Einsatzkräfte der Kreisfeuerwehrbereitschaft angefordert worden.



Am Samstagnachmittag soll ein Tornado der Luftwaffe über das Gebiet fliegen, um dort mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen von möglichen Glutnestern in der Tiefe zu machen. Diese sollen anschließend ausgewertet werden. Gleiches gilt für Luftmessungen, die klären sollen, inwieweit gesundheitliche Gefahren durch die starke Rauchentwicklung drohen. Die Ergebnisse sollen veröffentlicht werden, sobald sie vorliegen.

