Landkreis ist klassische Handwerkerregion

Stark vertreten: Handwerker, wie hier Zimmerer, prägen den Landkreis Cloppenburg als Handwerksregion. Foto: amh-online.de

Landkreis Cloppenburg (mt). Der Nordwesten Deutschlands gehört zu den vier am stärksten von Handwerk geprägten Gebieten Deutschlands, wie eine aktuelle Studie des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen (ifh) zeigt. Mit 24,8 Prozent aller Erwerbstätigen liegt der Landkreis Cloppenburg im bundesdeutschen Vergleich aller Landkreise auf Rang acht, im Nordwesten auf Platz zwei hinter dem Landkreis Oldenburg mit 26 Prozent. „Der Landkreis Cloppenburg verfügt über die klassischen Merkmale einer Handwerksregion", ist sich Michael Hoffschroer, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Cloppenburg, sicher.