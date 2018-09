Moorbrand: Emsland ruft Katastrophenfall aus

Foto: picture alliance/dpa

Emsland (mab). Durch den Wetterumschwung hat sich die Lage beim Moorbrand in Meppen weiter verschärft. Der benachbarte Landkreis Emsland hat am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen. Meteorologen warnen zudem davor, dass der stürmische Wind aus Südwest bis West nicht nur das Feuer anfachen, sondern auch den Rauch wieder über größere Strecken transportieren könnte. Dies könnte erneut dafür sorgen, dass auch die Bürger im Landkreis Cloppenburg den Brandgeruch wahrnehmen könnten. Aktuell hat der Rauch die Nordseeküste erreicht. Noch das gesamte Wochenende ist mit stürmischem Wind zu rechnen. Immerhin könnte Regen dafür sorgen, dass der Qualm zumindest etwas unterdrückt wird. Aktuell brennt eine Fläche, die größer als 1000 Fußballfelder sein soll.



Wie der Landkreis Emsland am Freitag mitteilte, sei die Ausrufung des Katastrophenfalls zunächst eine vorsorgliche Maßnahme, um mit überörtlicher Unterstützung planen zu können. Bereits am Freitag sind etwa 20 bis 30 Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta abgezogen worden. Das hat Polizeisprecher Dirk Wichmann der MT auf Anfrage bestätigt. Die Cloppenburger Kreisfeuerwehrbereitschaft hat den 1. und 2. Zug ins Emsland entsandt. „60 Einsatzkräfte haben sich mit zehn Fahrzeugen auf den Weg gemacht“, erklärte Thomas Giehl, stellvertretender Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Cloppenburg.



Gleichzeitig sollen die Bürger der Gemeinden Groß und Klein Stavern darauf vorbereitet werden, dass sie möglicherweise evakuiert werden müssen. Ob dies tatsächlich notwendig ist, müssten die Löscharbeiten zeigen und hinge von der Wetterentwicklung in den nächsten Stunden ab. Am Freitag wurde damit begonnen, ein engmaschiges Netz mit Messstellen aufzubauen. Damit soll die Belastung durch den Rauch ständig überwacht werden. Ein offenbar zunehmendes Problem sind vor Ort Gaffer: die emsländische Kreisverwaltung appellierte am Freitag, dass Neugierige den Bereich rund um den Moorbrand nichts zu suchen hätten. Die Orte seien schon durch die Einsatzfahrzeuge völlig überlastet. Darüber hinaus drohen rechtliche Konsequenzen, denn: Das Moor ist militärisches Sperrgebiet. Dort ist das Fotografieren streng verboten.



Die Bundeswehr, auf dessen Areal das Feuer am 5. September ausgebrochen war, betont weiterhin, dass von dem Rauch keine Gesundheitsgefahr ausgehe. Mediziner widersprechen aber mittlerweile: Menschen mit Vorerkrankungen – vor allem an der Lunge ¬– könnten durch die Feinstaubbelastung ein Problem bekommen. (Update 14:08 Uhr)