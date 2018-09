Handy am Steuer: Polizei kontrolliert

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Viel zu viele Autofahrer lassen sich während der Fahrt am Steuer ablenken. Vor allem durch das Handy. Mit einem bundesweiten Aktionstag will die Polizei das Problem ins Bewusstsein der Autofahrer bringen: Den gesamten Donnerstag lang sollen Autofahrer verstärkt kontrolliert werden. Auch die Cloppenburger Polizei beteiligt sich an der Aktion. Das hat Polizeisprecher Dirk Wichmann auf MT-Anfrage bestätigt.



Wie viele Unfälle im Landkreis Cloppenburg durch die Ablenkung am Steuer passieren, kann nicht gesagt werden. Tatsache ist aber: Autofahrer „riskieren mit dem vermeintlichen sekundenschnellen Bedienen einen gefährlichen Blindflug und gefährden sich und andere Verkehrsteilnehmer“, erklärte die Polizeisprecherin Maren Otten bei der Vorstellung der aktuellen Unfallstatistik für den Landkreis. Eine simple Rechnung: Wer „nur“ bei 50 Stundenkilometern für zwei Sekunden auf das Display schaut, hat schon 30 Meter zurückgelegt, ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Studien haben ergeben, dass jeder siebte bis zehnte Unfall hätte vermieden werden können, wenn der Unfallbeteiligte nicht das Smartphone in der Hand gehabt hätte.



Obwohl das Nutzen des Mobiltelefons am Steuer mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in Flensburg geahndet wird, stelle die Polizei häufig Verstöße fest. Doch auch Radfahrer – hier liegt das Bußgeld bei 55 Euro – würden viel zu oft das Verbot ignorieren. Die Ergebnisse der Schwerpunktkontrollen im Landkreis Cloppenburg will die Polizei am Freitag veröffentlichen.

