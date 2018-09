Bauwillige drängeln sich ums Kindergeld

Baugebiet in Garrel: Klassische Einfamilienhäuser sind kreisweit noch immer besonders gefragt. Foto: Sandra Hoff

Von Georg Meyer



Cloppenburg. 1200 Euro pro Kind und Jahr erhalten Familien und Alleinerziehende, wenn sie jetzt das neue Baukindergeld beantragen. Am Dienstag wurde die Förderung gestartet. Auch im Landkreis stößt sie auf Interesse.



„Wir haben bereits Anfragen erhalten", bestätigt Kreissprecherin Sabine Uchtmann. Sie weist allerdings darauf hin, dass die Kreisbehörde gar nicht für die Zuteilung zuständig ist. Die Anträge müssen stattdessen online bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) eingereicht werden.