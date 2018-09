Moorbrand: Mögliche Evakuierung vorbereitet

Foto: Bundeswehr/WTD91

Meppen (dpa/lni). Gut zwei Wochen nach Ausbruch eines großflächigen Moorbrandes bei Meppen hat das Land Niedersachsen für den Fall einer Zuspitzung der Lage Vorbereitungen zur Evakuierung Hunderter Anwohner getroffen. Um welche Gebiete es sich konkret handeln könnte, lasse sich angesichts der unklaren Entwicklung nicht sagen, erklärte der Brand- und Katastrophenschutzexperte des Innenministeriums, Klaus Wickboldt, am Mittwoch. Derzeit gehe man davon aus, dass es noch ein bis zwei Wochen dauert, bis alle Glutnester auf dem Bundeswehr-Übungsgelände erstickt sind.



Selbst aus dem All sei der Moorbrand zu sehen, teilte der Deutsche Wetterdienst auf Twitter mit. Auf einem Satellitenbild vom Dienstagnachmittag war die Richtung Nordosten ziehende Rauchsäule gut zu erkennen. Am Dienstagabend hatte es starken Brandgeruch und Sichtbehinderungen fast im gesamten Landkreis Cloppenburg und im mehr als 100 Kilometer entfernten Bremen gegeben. Mehr dazu gibt es mit einem MT-Extra in der Ausgabe vom 20. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

19.09.2018 | Hospizdienst kommt in Heime und nach Hause