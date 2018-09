Brandgeruch zieht auch in den Kreis Cloppenburg

Foto: WTD 91/Bundeswehr/dpa

Kreis Cloppenburg (mt). Mehrere Meldungen über Brandgeruch haben gestern wieder die Einsatzleitstelle in Oldenburg erreicht. Auch der Kreis Cloppenburg war betroffen, Türen und Fenster sollten geschlossen werden. Der Qualm und Geruch ziehen immer noch von Meppen aus über den Nordwesten. Bereits am 4. September war dort eine fünf Hektar große Moorfläche auf einem Testgelände der Bundeswehr in Brand geraten. Ausgelöst wurde das Feuer durch Raketen, die von einem Hubschrauber aus abgefeuert wurden.

