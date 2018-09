Hospizdienst kommt in Heime und nach Hause

Zusammenarbeit besiegelt: Norbert Moormann für den Hospizdienst des Landkreises und Hermann Schröer (sitzend von links) für das St.-Pius-Stift und dessen Einrichtungen unterschrieben gestern den Kooperationsvertrag. Foto: Hubert Kulgemeyer

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Begleitung von Sterbenden und ihren Angehörigen ist die wichtigstes Aufgabe des Hospizdienstes für den Landkreis Cloppenburg. Seit zehn Jahren arbeitet der Hospizdienst dabei eng mit dem Cloppenburger St.-Pius-Stift und seinen Einrichtungen in der Kreisstadt sowie in Emstek, Cappeln und Molbergen zusammen. Diese Zusammenarbeit wurde am Dienstag in einem Kooperationsvertrag weiter besiegelt.



„Die Zusammenarbeit klappt seit einem Jahrzehnt gut, das neue Hospiz- und Palliativgesetz schreibt aber einen Kooperationsvertrag vor, in dem alle Einzelheiten der Zusammenarbeit genau definiert sind", sagte Verwaltungsdirektor Hermann Schröer vom St.-Pius-Stift. Das bestätigte auch Norbert Moormann, Vorsitzender des Hospizdienstes.