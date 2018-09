Das 500. Baby verschlummert Fotos friedlich

Freudiges Schlummer-Foto rund um die kleine Narwal: (von links) Hebamme Berna Mescher, Mutter Jamlia Abdelkarim, Fachärztin Laila Akhmira, im Hintergrund Geschäftsführer Lutz Birkemeyer. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke



Cloppenburg/Essen. Den großen Rummel um ihre kleine Person verschläft Nawal friedlich auf dem Arm. Vier Fotografen und ein Geschäftsführer drängelten sich am Montag um das Mädchen und seine Mutter Jamila Yousef Abdelkarim. Denn das Mädchen ist das 500. Baby, das in diesem Jahr im St.-Josefs-Hospital zur Welt gekommen ist. Jamila Yousef Abdelkarim (23) floh vor etwa anderthalb Jahren mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern, die heute dreieinhalb und zwei Jahre alt sind, aus Dafour. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

