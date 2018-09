Katholische Kirche feiert „Liebesgeschichte“

Blick zurück: Prof. Dr. Alwin Hanschmidt hoielt die Festrede in der Liebfrauenschule Vechta. Zuvor hatte es einenFestgottesdienst in der Klosterkirche unter andrem mit Bischof Dr. Felix Genn und Weihbischof Wilfried Theising gegeben. Foto: Ludger Heuer

Oldenburger Münsterland (ff). „Sie hätten mich gar nicht einladen müssen. Wir haben sie einfach verkauft und finden sie schwierig.“ Mit diesem Statement hatte Ulrich Beckwermert, Domkapitular des Bistums Osnabrück,l die Lacher am Sonntagnachmittag in der Vechtaer Liebfrauenschule auf seiner Seite. Schließlich wurden beim Festakt 350 Jahre geistliche Zugehörigkeit der Ämter Cloppenburg und Vechta zu Münster gefeiert – und an das Jahr 1668 erinnert, als der Fürstbischof von Osnabrück für 10 000 Reichstaler die geistlichen Rechte an der Region an seinen Amtskollegen in Münster abtrat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 18. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.