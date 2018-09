Ungleiche Behandlung treibt Neumann an

Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises schätzt Vielfalt der Aufgaben

Setzt sich für gleiche Rechte ein: Dr. Christina Neumann.Foto: Sabine Uchtmann

Landkreis Cloppenburg (mt). Gleichstellungsarbeit ist ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet: So sieht es die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Cloppenburg, Dr. Christina Neumann. Das sei auch der Grund, warum ihre Motivation im Job auch nach 23 Jahren ungebrochen sei. Doch welche Tätigkeiten stehen bei einer Gleichstellungsbeauftragten im Vordergrund? Diese und weitere Fragen beantwortet sie im Interview. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.