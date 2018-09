Evakuierung bei der Agentur für Arbeit (Update)

Foto: Chowanietz

Vechta (mab). Großeinsatz bei der Agentur für Arbeit in Vechta: Dort ist am Mittwochvormittag ein Brief aufgetaucht. Der Inhalt: eine weißliche Substanz. Als ein Mitarbeiter der Poststelle den Umschlag geöffnet hatte und die Substanz entdeckte, wurde umgehend die Polizei informiert. Die veranlasste sicherheitshalber, dass die Poststelle und umliegende Räume geräumt werden. Der Bereich der Arbeitsagentur wurde außerdem bis auf weiteres gesperrt.



Wie die Polizei mitteilte, befinden sich vier Personen sicherheitshalber unter medizinischer Beobachtung: Ein 62-Jähriger aus Dinklage, eine 57-Jährige aus Lohne, eine 30-Jährige aus Rechterfeld und ein 35-Jähriger aus Langförden könnten nach ersten Ermittlungen mit der Substanz in Kontakt gekommen sein. Allen vier Personen geht es aber offenbar gut – sie zeigen bislang keine Symptome, die auf eine Vergiftung hindeuten könnten.



Jetzt muss geklärt werden, um was für eine Substanz es sich handelt. Das Landeskriminalamt hat mit der Untersuchung bereits begonnen und will schnellstmöglich das Ergebnis bekannt geben. Bis dieses Ergebnis vorliegt, werden die vier Personen ärztlich betreut.



Bei der Alarmierung waren etwa 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem Landkreis Vechta und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Vechta beteiligt. Bei der Agentur für Arbeit ist inzwischen wieder der Normalbetrieb aufgenommen worden.