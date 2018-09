Bauern von früh bis spät auf dem Trecker

Die Maisernte schließt in diesen Tagen ab

Maisernte: Das Ergebnis in diesem Jahr ist wenig berauschend. Landwirte rechnen mit Mindererträgen von bis zu 50 Prozent. Foto: Hermes

Von Georg Meyer



Sevelten. Seit zehn Tagen sitzt Georg Frerichs jun. nun schon von früh bis spät auf dem Trecker. Langsam lässt die Lust ein wenig nach. „Ich bin froh, wenn wir es geschafft haben", gibt der junge Landwirt zu und drückt aufs Gaspedal. Frerichs betreibt in Sevelten eine Biogasanlage. Für sie muss nun energiereicher Mais daher, doch das ist in diesem Jahr nicht leicht. Die Trockenheit hat der wasserliebenden Pflanze zugesetzt. Frerichs rechnet mit Mindererträgen von bis zu 50 Prozent. „Die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich."