Das dicke Geschäft mit geklauten Paletten

Symbolfoto: dpa

Cloppenburg/Friesoythe (mab). Diebe haben es im Moment offenbar auf Hygienepaletten abgesehen. Die genormten Transportplatten sind aus Kunststoff – und nicht gerade billig. Wohl auch deshalb sind Hygienepaletten auch bei den Dieben beliebt. Das jüngste Beispiel: Einem Unternehmen in Cloppenburg sind innerhalb von wenigen Tagen gleich zweimal diese Paletten entwendet worden. Und: Die Täter sind offenbar Profis.



Die Diebe brauchten in der Nacht zu Sonntag offenbar nur eine Viertelstunde um 119 dieser Hygienepaletten einzuladen und zu verschwinden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, müssen die Diebe auf dem Betriebsgelände an der Boschstraße exakt zwischen 1.26 und 1.43 Uhr zugeschlagen haben. Der Wert der Beute: 4860 Euro.



Wie Polizeisprecher Dirk Wichmann der MT bestätigte, ist das gleiche Unternehmen erst wenige Tage zuvor bestohlen worden. In der Nacht zu Dienstag hatten die Täter das Element eines Eisenzaunes entfernt, um sich Zutritt auf das Gelände zu verschaffen. In dieser Nacht wurden 124 Paletten im Wert von 5100 Euro gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug – zum Beispiel einen Transporter – benutzt haben müssen, um die Beute abzutransporieren. Deshalb werden für beide Nächte Zeugen gesucht, die verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich der Boschstraße, Porschweg und Alter Emsteker Weg gesehen haben könnten. Hinweis unter 04471/18600.



An diesem Wochenende sind außerdem 100 weitere dieser Paletten in Friesoythe gestohlen worden. Der Wert hier: 10.000 Euro. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Täter in ein Lager an der Mühlenstraße ein. Der Einbruch muss zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, passiert sein. Hinweise unter 04491/93160.



In diesem Jahr hat es bereits ähnliche Einbrüche im Landkreis gegeben: Anfang August stiegen die Diebe auf ein ehemaliges Firmengelände im Cappelner Ortsteil Dingel. Dort verschwanden 130 Hygienepaletten im Wert von 7000 Euro. Anfang des Jahres scheiterten die Diebe beim Abtransport von Hygienepaletten in Garrel: Eigentlich sollten es 52 Paletten sein – am Ende waren es nur 14. Denn beim Abtransport passierte den Dieben ein Missgeschick. Das Auto, das offenbar zum Abtransport der Beute extra angemietet wurde, blieb in einem Acker stecken. Die Diebe ließen das Fahrzeug zurück.



Durch den Diebstahl von Paletten entstehen der deutschen Speditions- und Logistikbranche jährlich Millionenschäden. Dabei hat sich ein regelrechter Schwarzmarkt entwickelt – das gilt besonders für Euro-Paletten aus Holz. Die geklauten Paletten werden oft für Dumpingpreise angeboten.