Über neue Wege mehr Bewerber erreichen

Unternehmen aus dem Oldenburger Münsterland präsentieren sich bei der Jobmesse 2018 in Vechta

Interessante Gespräche: Die Unternehmen müssen versuchen, die potenziellen Bewerber zu erreichen, ob am Stand, per Stellenanzeige oder über soziale Netzwerke im Internet. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Oldenburger Münsterland. Freie Ausbildungsplätze und offene Stellen: Rund 170 Unternehmen präsentieren sich am Wochenende bei der Jobmesse in Vechta. Eröffnet wurde die Veranstaltung gestern Morgen vom niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne. Der Freitagvormittag stand ganz im Zeichen der Schüler, zahlreiche Busse hatten sich auch aus dem Kreis Cloppenburg auf den Weg zum Stoppelmarkt-Gelände gemacht.





