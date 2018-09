Müllgebühr soll ab Januar sinken

Gebühren sinken: Die Müllabfuhr im Landkreis Cloppenburg wird günstiger. Foto: Oliver Hermes

Von Hubert Kulgemeyer



Cloppenburg. Die Müllgebühren für die Haushalte im Landkreis Cloppenburg sollen zum 1. Januar 2019 erneut gesenkt werden. Diese Empfehlung gab der Ausschuss für Planung und Umwelt des Kreistages am Donnerstag einstimmig. Die Entscheidung fällt der Kreistag in seiner Sitzung Ende September. Dagegen sollen die Gebühren für Großanlieferer in einigen Bereichen (belastetes Altholz, Asbestabfälle) drastisch erhöht werden.



Nach Angaben der Kreisverwaltung sind die Abfallgebühren seit 2009 bereits dreimal gesenkt worden. Jetzt sinkt die Grundgebühr von 50,40 auf 48 Euro. Auch für den Restmüll und Bioabfall soll weniger gezahlt werden.



Restmüll: 60-Liter-Tonne (vierwöchentlich) von 75,40 auf 72 Euro, die 60-Liter-Tonne (14-täglich) 96 statt 100,80 Euro, die 80-Liter-Tonne 112 statt 117,60 Euro, die 120-Liter-Tonne 144 statt 151,20 Euro und die 240-Liter-Tonne 240 statt 252 Euro.



Bioabfall: 80-Liter-Tonne von 45 auf 43,20 Euro, die 120-Liter-Tonne von 67,50 auf 64,80 und die 240-Liter-Tonne von 135 auf 129,60 Euro.



