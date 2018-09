Baudenkmale stehen am Sonntag offen

Foto: Bente Juhl

Kreis Cloppenburg (mt). Am Sonntag findet zum 25. Mal der „Tag des offenen Denkmals“ statt. Unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“ schlägt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz einen Bogen zum Europäischen Kulturerjahr mit dem Fokus „Sharing Heritage“. Untersucht werden zum Beispiel Baustile, technische Fertigkeiten und Materialien, die Aufschluss darüber geben, welche Baumeister Städte und Dörfer prägten oder welche europäischen Einflüsse sich generell in der deutschen Denkmallandschaft finden lassen. Folgende Baudenkmale im Landkreis nehmen teil:



Haus Pancratz, Kirchstraße 13, Friesoythe;



Elisabethfehnkanal, Schleuse Osterhausen. Friesenstraße/ Kreuzung Klosterstraße, Barßel-Elisabethfehn Führungen 11 und 14 Uhr;



Motorsegelschiff Angela von Barßel, Deichstraße 1b, Hafen, Barßel, 10 bis 16 Uhr, Führungen nach Bedarf;



Moor- und Fehnmuseum, Oldenburger Straße 1, Barßel- Elisabethfehn 10 bis 18 Uhr, plattdeutsche Führung um 14.30 Uhr;



Katholische Pfarrkirche St. Cosmas und Damian, Lange Straße 4a, Barßel, 14.30 Uhr bis 18 Uhr, Führungen nach Bedarf;



Ebkens‘sche Windmühle, Mühlenweg 4, Barßel, 10 Uhr bis 18 Uhr, Führungen nach Bedarf;



Museumsdorf Cloppenburg, Bether Straße 6, Cloppenburg, Führungen um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr;



Schutenmühle, An der Schutenmühle 10, Löningen-Huckelrieden 14 bis 18 Uhr, Führungen nach Bedarf;



Hermelings Mühle, Auener Straße 1, Lindern-Liener;



Hof Averesch (Berges), Nordholter Straße 4, Cappeln-Elsten, 11 bis 18 Uhr.