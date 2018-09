Mega-Prozess startet erneut - mit Überraschungen

Symbolfoto: dpa

Oldenburg (ma). Neu gestartet ist am Donnerstag vor dem Oldenburger Landgericht der vor zwei Wochen geplatzte Mega-Prozess um eine beispiellose Einbruchsserie. Wie berichtet, musste der erste Durchlauf des Verfahrens aufgrund einer Erkrankung eines Schöffen abgebrochen werden. Nun gibt es zwei neue Schöffen und einen Ergänzungsschöffen, der dann einspringen soll, wenn einer der beiden Hauptschöffen ausfallen sollte. Jetzt also alles von vorne – und das gleich mit zwei ordentlichen Überraschungen... Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 7. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

06.09.2018 | Schöne Dünen sollen Zauneidechse schützen