Schöne Dünen sollen Zauneidechse schützen

So wie in diesem bereits freigestellten Abschnitt in Thülsfelde könnten die Dünen nach Umsetzung des Vorhabens wieder aussehen. Strukturgebende Gehölze verbleiben dabei auf den Flächen Foto: Thomas Kutter

Thülseflede (mt). Dünen im Binnenland? Das Naturschutzgebiet rund um die Talsperre Thülsfeld ist nicht zuletzt von ausgedehnten Sandheideflächen geprägt. Durch Gehölzaufwuchs und Humusanreicherung haben diese wichtigen Dünenlebensräume aber über die Jahre hinweg an ökologischem Wert verloren. Im Rahmen des Integrierten LIFE-Projektes (IP-LIFE) „Atlantische Sandlandschaften“ soll sich das nun ändern: Von der geplanten Aufwertung und gezielten Gehölzentnahme wird vor allem die hier bestehende Population an Zauneidechsen profitieren,. Das hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag mitgeteilt..



Das bereits 1957 unter Schutz gestellte Gebiet an der Talsperre weist in einem Mosaik aus verschiedenen Lebensraumtypen ausgedehnte Sandheideflächen auf. Hier fühlt sich unter anderem die nach Bundesnaturschutzgesetz streng geschützte wohl. Damit das auch in Zukunft so bleibt, sollen noch in diesem September umfangreiche fachkundige Aufwertungsarbeiten stattfinden: „Ziel ist es, die Dünen durch Gehölzentnahme, dem Mähen von Teilflächen und durch Abplaggen in ihrem Erhaltungszustand zu verbessern", erklärt Thomas Kutter, Leiter des Projektes beim NLWKN in Hannover.