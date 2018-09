Dr. Steenken: „Der Markt regelt einiges“

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (her). Mit ihrem Antrag, in den kommenden drei Jahren jeweils drei Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, ist die Gruppe Grüne/UWG gescheitert. Bis auf eine Ja-Stimme von Dr. Irmtraud Kannen sowie zwei Enthaltungen sprachen sich die Mitglieder des Sozialausschusses gegen den Antrag aus. Als eine Sache des Landes sieht Dr. Michael Steenken (CDU) die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. „Wir sehen das Problem auch nicht in der Fläche. Der Markt regelt einiges."