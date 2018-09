Die Angst fährt auf den Autobahnen mit

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland. Die Suche nach dem Autobahnschützen läuft auf Hochtouren. Gleichzeitig wächst die Angst von Autofahrern, dass sie das nächste Ziel des Schützen, der sich auf Brücken über Autobahnen und Bundesstraßen postiert, sein könnten. Ein Beleg dafür ist ein Vorfall auf der Autobahn 1 bei Wildeshausen. Ein Autofahrer wählte den Notruf, weil er angeblich einen Mann mit Gewehr in der Hand auf der Brücke gesehen habe. Umgehend wurde im Verkehrsfunk davor gewarnt, dass Gegenstände von der Brücke geworfen werden. Ein Streifenwagen eilte zur genannten Brück und traf dort tatsächlich einen Mann. Doch der hatte kein Gewehr. Der Gegenstand, den der Autofahrer für ein Gewehr hielt, war eine Fotokamera.



In den letzten Tagen gehen bei der Sonderkommission „Visier“ immer mehr Hinweise von den verschiedenen Dienststellen im Bereich der Polizeidirektion Oldenburg ein. Dabei geht es um Vorfälle, bei denen Autofahrer während der Fahrt plötzlich Beschädigungen feststellten und sich den Grund dafür nicht erklären konnten. Am Montagvormittag etwa hörte ein 60-Jähriger auf der Autobahn 29 plötzlich einen lauten Knall. Danach sah er eine Beschädigung in seiner Windschutzscheibe. Der Vorfall ereignete sich vor der Anschlussstelle Rastede.



Die Ermittler betonten am Dienstagnachmittag, dass sie jeden Vorfall sehr ernst nehmen und sofort polizeiliche Maßnahmen ergreifen würden. Wie schnell das gehen kann, zeigt der Notruf, den der Autofahrer am Montagnachmittag abgesetzt hatte. Innerhalb von Minuten war ein Streifenwagen an der Stelle. Gleichzeitig werden weiterhin mögliche Tatzusammenhänge analysiert. In einigen Fällen konnten die geschädigten Autofahrer bereits beruhigt werden. In diesen Fällen wurde nicht geschossen. Die Schäden und das Knallgeräusch kamen nach Auswertung des jeweiligen Schadensbildes durch andere Ursachen zustande – zum Beispiel durch Steinschlag, hochgewirbelte Gegenstände oder gar Zusammenstoß mit Vögeln. Weiterhin ungeklärt ist der mögliche Beschuss von einer Brücke über der B72 bei Emstek,.

