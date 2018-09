Neue Sanitäter stehen in den Startlöchern

Auf dem Weg zum Einsatz: Die Gemeindenotfallsanitäter sind ab dem 1. Januar in Garrel stationiert. Foto: Assanimoghaddam/dpa

Von Matthias Bänsch



Kreis Cloppenburg. Es ist ein Dilemma: Bei der Leitstelle in Oldenburg geht ein Notruf ein. Eine 65-Jährige meldet sich. Ihr Blasenkatheter muss neu angelegt werden. Die Frau ist hilflos. Das ist streng genommen kein Notfall. Und trotzdem wird der Rettungsdienst von der Leitstelle informiert, um die Frau in ihrer Lage nicht alleine zu lassen. Denn bislang fehlt es an Alternativen, wie derartigen Anrufern medizinisch geholfen werden kann. Das soll sich am 1. Januar 2019 ändern. Dann sollen die Gemeindenotfallsanitäter zum Einsatz kommen – auch im Landkreis Cloppenburg.



Es ist ein deutschlandweit einmaliges Projekt. Das Konzept gibt es bislang nur in Kanada und England. Am 1. Oktober beginnt die Ausbildung. In Garrel wird ein eigener Stützpunkt vom Deutschen Roten Kreuz eingerichtet. Er soll den gesamten Landkreis Cloppenburg abdecken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

