MT-Reise zum Ort, wo die Zeit langsamer fließt

Schönheiten der Natur: Das Weingut liegt an der Oder. Foto: Winny Dworek

Kreis Cloppenburg/Swiebodzin (mt). „Winny Dworek ist ein Ort, an dem die Zeit langsamer fließt“, so heißt es. Schneller fließt stattdessen der Wein, der den Gästen der MT-Leserreise nach Berlin und Polen vorgestellt wird. Der Besuch des exklusiven Weingutes gehört sicher zu den Höhepunkten der viertägigen Fahrt vom 3. bis 6. Oktober 2018.



Mitten in den Weinbergen der Region Zielona Gora präsentiert sich das im Stil des Klassizismus des 19. Jahrhunderts erbaute Herrenhaus, das mit romantischem Flair die Besucher begrüßt. Der Ort liegt nicht weit entfernt von Swiebodzin, dem eigentlichen Ziel der MT-Reise in Polen.



Am Tag der Ankunft werden die Gäste den charmanten Charakter der wunderschönen Anlage kennenlernen. In den Weinbergen werden die Sorten Regent, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Saphira, St. Laurent und Traminer hergestellt. Alle Trauben werden noch von Hand gepflückt.



„Wir werden das Weingut umgeben von der Schönheit der Natur während einer kleinen Führung kennenlernen und anschließend natürlich von den tollen Weinen kosten“, berichtet MT-Verlagsleiter Julius Höffmann, der die Reise auch begleiten wird. Dazu gibt es kleine Leckereien heimischer Spezialitäten, von speziell ausgewählten Käsesorten bis zum lang gereiften Schinken.



Mit zwei Bussen startet die MT-Leserreise, die zunächst nach Berlin und dann nach Polen führt, am „Tag der deutschen Einheit“ in Cloppenburg. Am Nachmittag des 3. Oktober ist der Besuch des Reichtstagsgebäudes mit Dachterrasse und Kuppel geplant. Zuvor hat die MT eine interessante Info-Veranstaltung auf der Tribüne des Plenarsaals gebucht.



Nach einem tollen Frühstück im Hotel startet die Stadtrundfahrt in der Hauptstadt, die am Brandenburger Tor enden wird. Dort haben alle Gäste die Gelegenheit für einen Bummel über die „Straße unter den Linden“ oder zum Potsdamer Platz. Gegen Mittag geht es weiter nach Polen. Die Stadt Swiebodzin mit der weltweit größten Christusstatue liegt nur etwa 70 Kilometer hinter der Grenze.



Die MT-Gäste wohnen im Hotel „Sen“, ein gepflegtes und gut geführtes Haus an zentralem Standort in der Stadt. Am Abend dann die Fahrt zum exclusiven Weingut, das die MT inklusive einer Führung mit Verkostung gebucht hat.



Gut gestärkt am Frühstücksbuffet geht es am Morgen danach zur weltweit größten Christus-Statue, die sicher beeindrucken wird. Von dort fährt die Gruppe in die etwa 40 Kilometer entfernte Kreisstadt Zielona Gora, wo eine polnische Dolmetscherin die Stadt kurz vorstellen wird. Zeit zur freien Verfügung ist eingeplant, bevor es wieder zurück ins Hotel geht.



Am Abend dann ein nächster Höhepunkt: Die MT hat den kompletten Innenhof einer alten Burganlage gebucht - mit Essen, Trinken und Musik. Übrigens alles im Preis enthalten. Es darf genauso getanzt wie gesungen werden, alle genießen vor allem die kulinarischen Spezialitäten des Landes.



Am nächsten Morgen besuchen die MT-Gäste eine alte Bunkeranlage, die von mehreren Reiseführern vorgestellt wird. Anschließend geht es zurück in Richtung Heimat.



Info: Viertägige MT-Leserreise mit zwei Bussen vom 3. bis 6. Oktober. Eine Nacht in Berlin, zwei Nächte in Swiebodzin/Polen. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Preis: 349 Euro inklusive der beschriebenen Termine, auch am Abend. Anmeldungen unter 04491/921143.