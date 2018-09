Landjugend baut Hochbeete für Seniorenwohnungen

Gemeinssam für Vrees: Die Landjugend hat die neuen Hochbeete gebaut. Eine Grundschul-AG wird sie zusammen mit den Senioren pflegen. Foto: Meyer

Vrees (gy). Dass sich Alt und Jung in Vrees verstehen, ist schon keine Neuigkeit mehr. Mit dem Projekt „Altwerden in Vrees“ hat der Ort vor zwölf Jahren das Zusammenleben der Generationen in den Mittelpunkt gestellt. Inzwischen findet das Projekt auch internationale Beachtung. Am 19. September brechen rund 50 Vreeser zu einer Reise nach Irland auf. Ihr Ort hat sich an dem europaweiten Wettbewerb „Entente“ beteiligt, eine Art „Unser Dorf hat Zukunft“ im Großen. Elf Dörfer aus der EU wurden zur Siegerehrung auf die grüne Insel eingeladen, als einziges deutsches Dorf ist Vrees dabei. Bürgermeister Heribert Kleene ist schon jetzt stolz über den Erfolg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

