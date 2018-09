Weiterer Schuss von Autobahnbrücke?

Symbolfoto: dpa

Oldenburg (mt). Ein weiterer Vorfall? Am Freitag bemerkte ein Autofahrer gegen 9.50 Uhr auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude einen Schlag gegen sein Fahrzeug. Daraufhin fuhr der 36-Jährige aus dem Landkreis Osterholz zum nächsten Parkplatz und stellte eine Beschädigung im Bereich der Motorhaube fest. Anschließend zeigte er den Sachverhalt bei der Polizeidienststelle in Delmenhorst an.



Ob der Fall in einen Zusammenhang mit der von der Polizeidirektion Oldenburg eingerichteten Sonderkommission "Visier" zu bringen ist, wird derzeit geprüft. Wie berichtet, war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Schüssen von Autobahnbrücken gekommen.



Zur Aufklärung durchsuchten Polizisten den Bereich der Autobahn umfangreich. Der Verkehr wurde daher ab 11.20 Uhr an der Anschlussstelle Hatten abgeleitet und gegen 12.10 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

