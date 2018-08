Drogenhandel: Polizei identifiziert zehn Kunden

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Gleich zweimal waren Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in dieser Woche erfolgreich. Nach mehreren Festnahmen vom Wochenanfang (MT berichtete), nahmen sie jetzt nach weiteren Ermittlungen einen 26-Jährigen aus Dinklage vorläufig fest.



Es besteht der Verdacht des Drogenhandels. Bei drei anschließenden Wohnungsdurchsuchungen in Dinklage und Bakum wurden mehrere hundert Gramm Haschisch und nicht unerhebliche Mengen an Heroin und Amphetaminen sichergestellt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Bakum wurde der 34-jährige Bruder des Verdächtigen angetroffen und aufgrund eines bereits länger bestehenden Haftbefehls festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Auch gegen ihn besteht der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Der 26-Jährige war in einer anschließenden Vernehmung vollumfänglich geständig. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe bestanden.



Die zuvor durchgeführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen legen nahe, dass auch andere Personen aus der Familie von dem Drogenhandel gewusst haben könnten. Zudem konnten bislang zehn „Kunden“ der Tatverdächtigen aus den Landkreisen Cloppenburg und Vechta im Alter zwischen 20 und 50 Jahren identifiziert werden.

