Kunstrasen: 15 neue Plätze in fünf Jahren?

Förderprogramm des Landkreises soll vorgestellt werden

Bislang einziges Feld: der Kunstrasenplatz bei der Sportschule in Lastrup. Weitere könnten jedoch schon bald kreisweit entstehen. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes



Kreis Cloppenburg. Neues Förderprogramm geplant: Zurzeit gibt es im Landkreis Cloppenburg nur einen Kunstrasenplatz in Lastrup, das soll sich nun ändern. Nach MT-Informationen will die Kreisverwaltung in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses für Kultur und Freizeit ein neues Förderprogramm vorstellen. Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren 15 neue Plätze entstehen. Den ersten Planungen zufolge sollen bis 2023 pro Jahr je ein Feld für das Alte Amt Cloppenburg, Friesoythe und Löningen entstehen.