Zahl der Arbeitslosen geht leicht zurück

Symbolfoto: dpa

Oldenburger Münsterland (mt). Die Zahl der Arbeitslosen im Oldenburger Münsterland ist im August leicht gesunken. Mit insgesamt 6.820 Personen waren bei den Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit und den Job-centern Vechta und Cloppenburg 110 Arbeitslose bzw. 1,6% weniger gemeldet als im Juli.



„Das liegt insbesondere an den jungen Erwachsenen, die sich aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet haben, um eine Ausbildung zu beginnen“, erklärt Tina Heliosch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Vechta. In den kommenden Wochen rechnet die Agenturleiterin mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen aufgrund von Ausbildungs- und Studienbeginn sowie Einstellungen in den Betrieben.



Mit insgesamt 2.324 Personen waren im August bei der Geschäftsstelle Cloppenburg 54 Personen bzw. 2,3% weniger arbeitslos gemeldet als im Juli. Die aktuelle Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 % während sie im Vorjahr 4,3% betrug.



Im August wurden dem Arbeitgeberservice in Cloppenburg 265 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 46 bzw. 21,0% mehr als im Vorjahr. Insgesamt waren durchschnittlich 1.564 freie Stellen gemeldet. Im Vergleich zum August 2017 ist das ein Plus von 479 Stellen bzw. 44,1%.



Die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur für Arbeit Friesoythe ist im August gesunken. Mit insgesamt 1.451 Personen waren 29 Personen bzw. 2,0% weniger arbeitslos gemeldet als im Juli. Im Vergleich zum August 2017 ist die Arbeitslosenzahl um 156 Personen bzw. 9,7% gesunken. Die aktuelle Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,7%, während sie im Vorjahr 5,4% betrug.



Im August wurden dem Arbeitgeberservice in Friesoythe 95 neue Stellen zur Besetzung gemeldet. Das waren 98 bzw. 50,8% weniger als im August 2017. Insgesamt waren durchschnittlich 800 freie Stellen gemeldet. Im Vergleich zum August 2017 ist das ein Plus von 169 bzw. 26,8%.