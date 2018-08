Landkreis: „Am Lärmschutz wird nicht gespart“

Die Planungen für den Ausbau gehen voran: Die geschätzten Kosten liegen bei über 700 Millionen Euro für 83 Kilometer. Foto: G. Meyer

Cloppenburg/Lastrup (kre). Die Sorge vor willkürlichen Einsparungen am Lärmschutz entlang der E 233 hat die Cloppenburger Kreisverwaltung zurückgewiesen. Die Behörde folge Recht und Gesetz bei der Prüfung des Schutzanspruchs der Bürger, betonte Baudezernent Ansgar Meyer am Dienstagabend im Kreisverkehrsausschuss.



Meyer betonte , sowohl der Ausbau des Wegenetzes rund um die vierstreifige E 233 als auch der Lärmschutz unterlägen nicht einer Kostenabwägung, sondern ausschließlich den rechtlichen Vorgaben. Es gebe auch keine Anweisungen von Land und Bund zur Planung, sondern nur von der Planfestellungsbehörde.



Das Ergebnis stellt längst nicht alle Anwohner der Strecke zufrieden. Während die Cloppenburger zusätzlichen Lärmschutz erwarten dürfen, der laut Meyer unstrittig zugesagt sein soll, bleibt zum Beispiel Timmerlage (Gemeinde Lastrup) völlig außen vor. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

29.08.2018 | Festumzüge erhalten freie Bahn