Festumzüge erhalten freie Bahn

Cloppenburg (kre). Festumzüge im Landkreis Cloppenburg erhalten auf öffentlichen Straßen absolute Vorfahrt, selbst wenn der Verkehr umgeleitet oder gesperrt werden muss. Das hat der Leiter der Landeshörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen, Klaus Haberland, betont. Er verwies die Behautpung, seine Behörde habe oder wolle Traditionsumzüge verbieten, ins Reich der Fabel.



„Weder die Landesbehörde noch einer ihrer Mitarbeiter haben jemals einen Umzug verboten oder werden einen verbieten", stellte der Leiter am Dienstagabend im Kreisverkehrsausschuss klar. Haberland widersprach damit massiver Kritik des Landkreises, die einen Sachbearbeiter seiner Behörde als „Verhinderer" an den Pranger gestellt hatte.